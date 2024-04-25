Не менее 155 человек погибли в Танзании от наводнений

От проливных дождей и наводнений в Танзании в Восточной Африке пострадали 236 человек и не менее 155 погибли. Об этом сообщает южноафриканская газета The Citizen с ссылкой на премьер-министра страны Касима Маджалива.

От сильных дождей также пострадала 51 тысяча домохозяйств и более 10 тысяч домов. Разрушились трассы, железные дороги и посевы.

Повышение глобальной температуры привело к дождям Эль-Ниньо, они сопровождаются сильным ветром, наводнениями и оползнями. Осадки идут с января по апрель. По прогнозам, они продлятся до мая 2024 года.

В феврале о грани исчезновения республики Конго из-за наводнений сообщил сенатор Дидье Муменги.