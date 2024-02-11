Столица республики Конго может исчезнуть из-за апокалиптических наводнений

Африканский город-миллионик и столица Демократической Республики Конго - Киншаса - находится на грани исчезновения и рискует скрыться под водой из-за рекордного разлива реки. Об этом заявил местный сенатор Дидье Муменги, радиостанции Okapi.

По его словам, пика наводнения из-за подъема уровня воды в реке Конго достигло в 1961 году. И, если раньше они происходили регулярно каждые десять лет, то сейчас наводнения стали случаться чаще чем раз в пять лет.

«Таким образом, существует риск того, что периодичность наводнений сократится и приведет нас к своего рода апокалиптическому наводнению, которое рискует привести к исчезновению этого города Киншаса », - заявил политик.

Он предлагает разработать городской план для решения этой проблемы. Строительство городской цивилизации должно быть реализовано до 2036 года, тогда трагедии удастся избежать.