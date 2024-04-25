Эксперт Борисенок рассказал, что Белоруссия не напрасно остерегается вторжения

Живущие за рубежом люди, которые планируют захватить один из районов Белоруссии, а затем обратиться к НАТО с просьбой ввести туда войска, действительно существуют. Об этом рассказал доцент кафедры истории южных и западных славян Исторического факультета МГУ Юрий Борисенок.

«В частности, на польской территории, в целом ряде воеводств наращивает численность некое "паспалитае рушанне" в составе неких хоругвей общей численностью свыше 300 человек, были перечислены главари», - рассказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, все эти лица известны КГБ Белоруссии. Они проводят тренировки по захвату зданий органов власти, объектов силовых структур, в частности, в Бресте, Гродно и Минске. Борисенок указал на данные главы КГБ Белоруссии Ивана Тертеля, который перечислил различные центры боевой подготовки на территории Украины.

«То есть говорить о том, что белорусский КГБ кого-то пугает понапрасну, наверное, не стоит», - сказал Юрий Борисенок.

Эксперт считает, что Всебелорусское народное собрание небезосновательно рассматривает проекты концепции национальной безопасности и военной доктрины Белоруссии. Он также рассказал, что о вторжении на белорусскую территорию открыто говорят засевшие в Польше и Литве представители «более солидной» оппозиции во главе с небезызвестной Светланой Тихановской.

Юрий Борисенок также напомнил о ее советнике подполковнике запаса Сахащике, который, по словам эксперта, является крайне агрессивным человеком с желанием применить свои навыки на практике.

«Эти люди реально существуют. И те решения, которые принимает Всебелорусское народное собрание, они не на пустом месте, на мой взгляд, основаны», - подыожил эксперт.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что живущие за рубежом оппозиционеры собираются захватить один из районов страны и обратиться к НАТО с просьбой ввести туда войска.