Лукашенко: оппозиция хочет захватить район Белоруссии и пригласить НАТО

Покинувшие Белоруссию представители оппозиции планируют захватить Кобринский район и ввести туда войска НАТО. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании.

«Но он же не у самой границы. Есть же ближе к границам. Нет, Кобринский район. Захватить, объявить власть, обратиться в НАТО, ввести войска», - говорится в трансляции Youtube-канала издания БелТа.

При этом он добавил, что сохраняется высокая вероятность возникновения приграничных инцидентов с ВСУ, которые могут произойти с провокаций, начавшихся с их стороны.

Ранее власти союзной с Россией республики опубликовали видео, на котором видно, как военнослужащие республики усиливают контроль на своих границах.