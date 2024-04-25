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Лукашенко: оппозиция хочет захватить район Белоруссии и пригласить НАТО

По мнению белорусского лидера, они планируют в дальнейшем ввести войска НАТО на захваченную территорию.
Глеб Владовский 2024-04-25 14:12:24
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Покинувшие Белоруссию представители оппозиции планируют захватить Кобринский район и ввести туда войска НАТО. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании.

«Но он же не у самой границы. Есть же ближе к границам. Нет, Кобринский район. Захватить, объявить власть, обратиться в НАТО, ввести войска», - говорится в трансляции Youtube-канала издания БелТа.

При этом он добавил, что сохраняется высокая вероятность возникновения приграничных инцидентов с ВСУ, которые могут произойти с провокаций, начавшихся с их стороны.

Ранее власти союзной с Россией республики опубликовали видео, на котором видно, как военнослужащие республики усиливают контроль на своих границах.

#в стране и мире #белоруссия #НАТО #Александр Лукашенко #оппозиционеры
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