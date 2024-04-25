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Терапевт Лапа прокомментировала новый стандарт лечения ОРВИ

Врач посоветовала не заниматься самолечением.
Мария Зайцева 2024-04-25 19:36:49
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Первая инстанция для пациента — это врач, именно он владеет всей информацией о человеке и его болезни. Так врач-терапевт Людмила Лапа прокомментировала в беседе с 360 новый стандарт лечения ОРВИ от Министерства здравоохранения.

Врач заявила, что, вероятно, Минздрав принял решение об исключении антибиотиков и добавлении препарата «Когацел» на основе исследований. При этом, по ее словам, для точного определения инфекции необходимы анализы от пациента, особенно от аллергиков. А их результаты приходят, чаще всего, на пятый день, когда начать лечение нужно уже с первого.

Терапевт вспомнила времена пандемии от ковида, когда пациентам назначали противовирусные, антибактериальные и антигрибковые препараты для получения эффекта.Она выразила мнение, что новый стандарт является скорее рекомендацией для врачей.

Людмила Лапа предостерегла от самолечения и запускания болезни. Она напомнила, что через несколько дней без лечения к заболеванию присоединяются грибковые инфекции.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин назвал антибиотик препаратом отчаяния.

#в стране и мире #ОРВИ #врач-терапевт #минздрав рф
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