Терапевт Лапа прокомментировала новый стандарт лечения ОРВИ

Первая инстанция для пациента — это врач, именно он владеет всей информацией о человеке и его болезни. Так врач-терапевт Людмила Лапа прокомментировала в беседе с 360 новый стандарт лечения ОРВИ от Министерства здравоохранения.

Врач заявила, что, вероятно, Минздрав принял решение об исключении антибиотиков и добавлении препарата «Когацел» на основе исследований. При этом, по ее словам, для точного определения инфекции необходимы анализы от пациента, особенно от аллергиков. А их результаты приходят, чаще всего, на пятый день, когда начать лечение нужно уже с первого.

Терапевт вспомнила времена пандемии от ковида, когда пациентам назначали противовирусные, антибактериальные и антигрибковые препараты для получения эффекта.Она выразила мнение, что новый стандарт является скорее рекомендацией для врачей.

Людмила Лапа предостерегла от самолечения и запускания болезни. Она напомнила, что через несколько дней без лечения к заболеванию присоединяются грибковые инфекции.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин назвал антибиотик препаратом отчаяния.