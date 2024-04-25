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Четверо пострадали от атаки дрона-камикадзе на автобус под Брянском

Среди пострадавших есть четырнадцатилетний ребенок.
Мария Зайцева 2024-04-25 18:21:02
© Фото: Вконтакте, В Брянске © Видео: Вконтакте, В Брянске

Вооруженные силы Украины с помощью дрона-камикадзе совершили атаку на село Курковичи Стародубского муниципального округа в Брянской области. В результате пострадали четыре мирных гражданина, в том числе и ребенок 14 лет. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем официальном Telegram-канале.

Атака была совершена на пассажирский автобус. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Там им оказывается необходимая помощь медиков. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Губернатор области выразил соболезнования пострадавшим и пообещал соответствующую материальную помощь.

Ранее от падения дрона-камикадзе в Белгородской области пострадали три человека.

#в стране и мире #Брянская область #ВСУ #пострадавшие #губернатор #Александр Богомаз #дрон-камикадзе
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