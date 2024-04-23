Три человека пострадали при падении дрона-камикадзе ВСУ в Шебекино

Три человека пострадали от удара дрона-камикадзе ВСУ у проходной промышленного предприятия в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Рядом с проходной промышленного предприятия упал и сдетонировал дрон-камикадзе. Инцидент произошел в городе Шебекино», - написал глава области в своем Telegram-канале.

По его словам, состояние раненных оценивается как средней степени тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, Гладков сообщил о повреждении пяти легковых автомобилей. Оперативные службы работают на месте, отметил губернатор Белгородской области.