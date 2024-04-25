МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин подарит Си Цзиньпину книгу русского классика

«Что делать?» - любимая книга китайского лидера.
Мария Зайцева 2024-04-25 18:27:26
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Президенту России Владимиру Путину во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей передали книгу Николая Чернышевского «Что делать?» для подарка председателю КНР Си Цзиньпину.

Роман Чернышевского - любимая книга китайского лидера. Один из участников конференции нашел экземпляр, который был передан в библиотеку 15 июня, о чем есть печать, а издан в 1953 году. Это дата рождения председателя КНР.

Путин пообещал во время своего визита в Китай подарить книгу Си Цзиньпину. Ранее президент России сообщил, что он планирует посетить страну в мае.

#Китай #в стране и мире #Владимир Путин #Си Цзиньпин #Визит #рспп
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049