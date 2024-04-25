Путин подарит Си Цзиньпину книгу русского классика

Президенту России Владимиру Путину во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей передали книгу Николая Чернышевского «Что делать?» для подарка председателю КНР Си Цзиньпину.

Роман Чернышевского - любимая книга китайского лидера. Один из участников конференции нашел экземпляр, который был передан в библиотеку 15 июня, о чем есть печать, а издан в 1953 году. Это дата рождения председателя КНР.

Путин пообещал во время своего визита в Китай подарить книгу Си Цзиньпину. Ранее президент России сообщил, что он планирует посетить страну в мае.