Путин подарит Си Цзиньпину книгу русского классика

Президенту России Владимиру Путину во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей передали книгу Николая Чернышевского «Что делать?» для подарка председателю КНР Си Цзиньпину.
Роман Чернышевского - любимая книга китайского лидера. Один из участников конференции нашел экземпляр, который был передан в библиотеку 15 июня, о чем есть печать, а издан в 1953 году. Это дата рождения председателя КНР.
Путин пообещал во время своего визита в Китай подарить книгу Си Цзиньпину. Ранее президент России сообщил, что он планирует посетить страну в мае.
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