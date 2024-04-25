МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские космонавты Кононенко и Чуб вышли в открытый космос

Россияне вышли в открытый космос, чтобы починить радиолокатор.
Игнат Далакян 2024-04-25 18:14:40
© Фото: Роскосмос © Видео: Роскосмос

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб вышли в открытый космос. Трансляцию ведет госкорпорация «Роскосмос».

Россияне приведут в рабочее состояние радиолокатор, который не раскрылся в прошлый раз. Также планируется установка оборудования для эксперимента с композитными материалами, которые самостоятельно принимают нужную геометрическую форму.

В 17.57 по московскому времени открылся люк модуля «Поиск». Ожидается, что российские космонавты проведут в открытом космосе 6 часов 36 минут.

За указанное время Кононенко и Чуб должны успеть установить на модуль «Поиск» аппаратуру научных экспериментов «Кварц-М» и «Перспектива-КМ». А также дораскрыть малогабаритный радиолокатор эксперимента «Напор-миниРСА» на модуле «Наука», не до конца раскрывшийся в прошлый раз.

Ранее в Московском авиационном институте рассказали о новой программе подготовки космонавтов. Программа Центра подготовки космонавтов заработает в МАИ уже в этом году, принять в ней участие сможет каждый учащийся.

#Россия #космос #космонавты #Олег Кононенко #Николай Чуб #открытый космос
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049