Российские космонавты Кононенко и Чуб вышли в открытый космос

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб вышли в открытый космос. Трансляцию ведет госкорпорация «Роскосмос».

Россияне приведут в рабочее состояние радиолокатор, который не раскрылся в прошлый раз. Также планируется установка оборудования для эксперимента с композитными материалами, которые самостоятельно принимают нужную геометрическую форму.

В 17.57 по московскому времени открылся люк модуля «Поиск». Ожидается, что российские космонавты проведут в открытом космосе 6 часов 36 минут.

За указанное время Кононенко и Чуб должны успеть установить на модуль «Поиск» аппаратуру научных экспериментов «Кварц-М» и «Перспектива-КМ». А также дораскрыть малогабаритный радиолокатор эксперимента «Напор-миниРСА» на модуле «Наука», не до конца раскрывшийся в прошлый раз.

Ранее в Московском авиационном институте рассказали о новой программе подготовки космонавтов. Программа Центра подготовки космонавтов заработает в МАИ уже в этом году, принять в ней участие сможет каждый учащийся.