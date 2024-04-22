В МАИ рассказали о новой программе подготовки космонавтов

Из МАИ на МКС скоро будут отправляться космонавты. Московский авиационный институт отныне не только кузница конструкторов и инженеров. Там с этого года будут готовить и тех, кто полетит к звездам. Вот-вот заработает программа подготовки космонавтов.

Среди выпускников МАИ уже 29 космонавтов. Но сегодня для студентов вуза путь к звездам стал ближе, благодаря программе Центра подготовки космонавтов, которая заработает в институте уже в этом году. И поучаствовать в ней может каждый учащийся.

«Это должен быть осознанный выбор, потому что в космонавтику не приходят не на один день, ни на два. Это не увлечение, не экскурсия, это тяжелая работа, подготовка космонавта испытателя длится 5-7 лет», - рассказал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

При этом в России уже прошли 4 открытых набора в космонавты. Кандидаты должны соответствовать более 100 требованиям. Для желающих полететь к звездам условия более чем жесткие - от уровня образования и антропологических данных до физической подготовки. Только подтянуться нужно 12 раз, и проплыть 800 метров за 20 минут 10 секунд. А еще бег, прыжки в воду, на батуте, всего 12 довольно серьезных нормативов. Во время третьего набора из 64 кандидатов до финала дошли лишь трое.

«Есть собеседование которое проводится, но я не скажу, что это легче. Там определяется в принципе интеллект человека. Человек должен разбираться и в технике, и в этом потоке информации, которая влияет. Должен быть коммуникабельный и приятный в общении», - рассказал летчик-космонавт, герой России Александр Лазуткин.

Именно за этими молодыми специалистами будущее нашей космической отрасли. Им предстоит налаживать работу национальной орбитальной станции РОСС, с которой можно будет отслеживать 100 процентов всей поверхности планеты, контролировать ледники на северном морском пути, вести наблюдение из космоса за всеми видами производства, сельского и лесного хозяйства и даже рыболовством. Изучать новые материалы в невесомости, для революционного технологического прорыва. И программа подготовки дает возможность не просто попробовать себя, а именно научиться быть космонавтом, соответствующим всем высоким параметрам.

«Эта программа поможет им поднять свой рейтинг, для того, чтобы в дальнейшем пройти в отряд космонавтов. Это требования по медицине, по физподготовке, по психологической подготовке, которые предъявляются к претендентам в отряд космонавтов. Да, это реальная программа», - рассказала директор института № 6 «Аэрокосмический», МАИ Ольга Тушавина.

Выбор вуза для программы не случаен. Студенты МАИ уже сегодня ближе всех остальных к открытому космосу. Получая диплом, выпускники знают, как устроена МКС, как работают исследовательское и медицинское оборудование на борту, как вести наблюдение и передавать данные. А также как управлять космической станцией, и с чем могут столкнуться космонавты на орбите.

«Конструкция космического объекта такого назначения практические не меняется. Азы технологии космического проектирования здесь заложены и никуда они не делись», - рассказал заведующий учебной лабораторией Константин Бычков.

Здесь учат конструкторов и инженеров, которые строят и проектируют орбитальные станции, спутники и двигатели. И, возможно, кому-то из выпускников в будущем предстоит отправлять ракеты на Марс и Венеру, а некоторые смогут лично исследовать естественный спутник нашей планеты.

«У нас есть программы по исследованию Луны. Луна 26, 27, 28. Это облет, выбор оптимального места посадки, посадка. Мы планируем луноход, а, скажем так, экспансию мы планируем совместно с Китаем после 30 года», - рассказал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос».

Многие из будущих инженеров уже трудятся в одной команде с космонавтами, и еще на этапе обучения работают в космической отрасли.

«Полностью отрабатываем всю программу полета, все действия экипажа абсолютно на подобных полноразмерных макетах. Смотрим насколько это удобно, насколько все проработано, насколько человек может дотянуться. И насколько удобно нам, вносим правки в чертежи и меняем космические аппараты, чтобы были удобны для космонавтов», - поделилась студентка 4 курса МАИ Александра Бурлакова.

Выпускникам предстоит работать и на центральном Российском космодроме Восточный, с которого уже запущена ракета «Ангара-5М». А в будущем, как заявил глава «Роскосмоса», стартовую площадку оборудуют и для таких тяжеловесов, как многоразовая ракета-носитель «Корона».

Ранее гендиректор «Роскосмос» Юрий Борисов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства рассказал, что в России по заказу госкорпорации создается модернизированная ракета «Ангара-А5М». У ракеты будет более мощный маршевый двигатель РД-191М. Пуск намечен на 2027 год.