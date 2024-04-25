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Путин призвал не уподобляться Западу в запретах бизнеса

По словам главы государства, запреты выгодны не всегда.
Мария Зайцева 2024-04-25 17:29:45
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Запреты могут быть выгодны, чтобы «поставить на место» тех, кто вводит запреты в отношении России, но не всегда. Об этом заявил Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Президент России высказал мнение, что принцип Талиона «Око за око» не всегда выгоден для России. Он обратил внимание на важность положительного влияния действий на всю экономику России. По его словам, не всегда стоит уподобляться санкциям Запада на работу российских компаний за рубежом.

Владимир Путин также заявил, что у России в ближайшие годы будет дефицит кадров и квалификации. При этом покрыть их за счет мигрантов нельзя.

#Россия #санкции #Владимир Путин #съезд #рспп
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