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МИД России назвал условие понижения статуса дипотношений с США

Замглавы МИД России отметил последовательность России в этом вопросе и добавил, что конкретных решений по контрмерам на возможную конфискацию российских активов у Москвы нет, поскольку они отсутствуют и у западных стран.
Игнат Далакян 2024-04-25 17:35:20
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российская Федерация рассматривает вариант понижения уровня дипломатических отношений с Соединенными Штатами, в случае если Вашингтон предпримет практические меры по конфискации российских активов. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что нет никаких сомнений в том, что Москва в этом вопросе весьма последовательна.

«Но в зависимости от того, как пойдет дискуссия в кругу наших противников, дальше характер ответных мер будет определяться», - сказал Рябков РИА Новости.

Дипломат считает, что администрация США считает необходимым продолжить обсуждение в формате G7 «со своими так называемыми единомышленниками, а фактически со своими подчиненными», как действовать с суверенными активами России.

«Понижение уровня дипотношений - это одна из опций, безусловно», - сказал замглавы МИД РФ.

По его словам, российская сторона изучает оптимальную форму реакции, где среди контрмер присутствуют и действия по активам западных оппонентов и где присутствуют дипломатические меры реагирования. Рябков уточнил, что на настоящее время конкретных решений нет, поскольку они отсутствуют и у стран Запада.

Ранее замглавы МИД РФ заявлял о возможном ударе России по ядерным объектам Североатлантического альянса в Польше. По словам Сергея Рябкова, это возможно только в случае, если они будут размещены на постоянной основе.

#Россия #в стране и мире #сша #Сергей Рябков #контрмеры #активы #дипотношения #конфискация активов
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