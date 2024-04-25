Ростовчанка обнаружила 68 минометных снарядов в бочке в своем сарае

Жительница Ростова-на-Дону обнаружила у себя в бочке в сарае 68 минометных снарядов калибра 82 миллиметра. Об этом «Звезде» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ростовчанка заглянула в бочку в сарае и нашла там боеприпасы «бутылочной» формы. Их отправили на экспертизу, которая показала, что снарядами являются осколочные мины с 400 граммами тротила.

Владельцем бомб оказался 63-летний пенсионер. Полиция ведет проверку, следствию предстоит выяснить, где мужчина нашел бомбы и как они оказались в сарае.

Ранее в Херсонской области боеприпасы нашли у мужчины. Он хранил три гранаты Ф-1 в диване и хотел с ними «порыбачить» после СВО.