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Россиянин планировал «порыбачить» с гранатами Ф-1 после СВО

Полицейские нашли боеприпасы в доме мужчины в диване и в сапоге.
Ирина Егорова 2024-04-19 14:30:15
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости

В Херсонской области в ходе обысков дома у мужчины в диване нашли три гранаты Ф-1 с запалами и еще одну в сарае в сапоге, сообщил источник «Звезды» в правоохранительных органах.

По версии местного жителя, он нашел их в мае 2023 года в старом доме, когда посещал свое старое домовладение в селе Рыбачье. После чего собрал и хранил у себя. Также он заявил, что ничего не знает об их происхождении.

С его слов, он планировал использовать их после СВО на рыбалке, чтобы глушить рыбу. Но полицейские гранаты отняли и начали проверку.

Уточняется, что боеприпасы обнаружили в ходе проведения профилактических мероприятий по выявлению оружия, взрывоопасных и иных предметов на территории Голопристанского района.

#проверка #Ф-1 #полиция #наш эксклюзив #гранаты #Херсонская область #запал
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