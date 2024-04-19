Россиянин планировал «порыбачить» с гранатами Ф-1 после СВО

В Херсонской области в ходе обысков дома у мужчины в диване нашли три гранаты Ф-1 с запалами и еще одну в сарае в сапоге, сообщил источник «Звезды» в правоохранительных органах.

По версии местного жителя, он нашел их в мае 2023 года в старом доме, когда посещал свое старое домовладение в селе Рыбачье. После чего собрал и хранил у себя. Также он заявил, что ничего не знает об их происхождении.

С его слов, он планировал использовать их после СВО на рыбалке, чтобы глушить рыбу. Но полицейские гранаты отняли и начали проверку.

Уточняется, что боеприпасы обнаружили в ходе проведения профилактических мероприятий по выявлению оружия, взрывоопасных и иных предметов на территории Голопристанского района.