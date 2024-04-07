Союзное государство показало, как усиливает контроль на своих границах

Глядя на эти недружественные действия и бесконечное приближение НАТО к нашим границам, Союзному государству России и Белоруссии - День единения двух народов отмечался 2 апреля - приходится усиливать контроль на европейских рубежах.

Александр Лукашенко на неделе отправился в самую западную точку страны - город Гродно - и там на месте оценил стратегические позиции. Вокруг Белоруссии - Польша, Литва, Латвия, Украина - страны, от которых в любой момент можно ожидать провокации, а значит, и союзные силы должны быть готовы их отразить.

Несмотря на враждебность соседей, Белоруссия остается открытой - здесь рады всем туристам. В это время власти стран Старого Света призывают ни в коем случае не приезжать в республику.

По словам белорусского лидера, ни Минск, ни Москва никому в Европе не угрожают, и чужой земли никому не надо. Но хочешь мира - готовься к войне. И потому страны НАТО должны помнить, что в Белоруссии с недавних пор размещено российское ядерное оружие.

О том, как Запад настраивается на противостояние с Россией и Белоруссией, а Москва и Минск в свою очередь наращивают сотрудничество в различных сферах, смотрите в материале Дианы Сирази для программы «Главное с Ольгой Беловой».