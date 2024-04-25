Названа страна, в которой дети пьют спиртное чаще всего

Проживающие на территории Англии дети чаще всех в мире употребляют спиртное. Такие данные опубликованы на официальном портале Всемирной ассоциации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно результатам исследования, чаще всего выпивают дети в возрасте 11-13 лет.

«В Соединенном Королевстве самый высокий уровень распространенности отмечен среди 11-летних (35% для мальчиков и 34% для девочек) и 13-летних (50% мальчиков и 57% девочек)», - говорится в отчете.

Уточняется, что, согласно отчету по данным 280 тыс. детей, это самый высокий показатель распития алкоголя среди несовершеннолетних из 44 стран, изученных организацией.

В ВОЗ обратили внимание на то, что чаще всего такая тенденция наблюдается в зажиточных семьях, когда дети копируют поведение родителей.

Стоит отметить, что реже всего алкоголь употребляют дети, проживающие в Таджикистане, где процент пьющих среди несовершеннолетних составил лишь 1%.

Напомним, что ранее Минздрав опубликовал отчет, согласно которому россияне стали меньше употреблять спиртное на протяжении последних пяти лет.