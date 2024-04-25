МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Названа страна, в которой дети пьют спиртное чаще всего

По данным ВОЗ, чаще всего именно в Англии несовершеннолетние употребляют алкоголь.
Глеб Владовский 2024-04-25 13:50:06
© Фото: Jens Kalaene, dpa, Globallookpress

Проживающие на территории Англии дети чаще всех в мире употребляют спиртное. Такие данные опубликованы на официальном портале Всемирной ассоциации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно результатам исследования, чаще всего выпивают дети в возрасте 11-13 лет.

«В Соединенном Королевстве самый высокий уровень распространенности отмечен среди 11-летних (35% для мальчиков и 34% для девочек) и 13-летних (50% мальчиков и 57% девочек)», - говорится в отчете.  

Уточняется, что, согласно отчету по данным 280 тыс. детей, это самый высокий показатель распития алкоголя среди несовершеннолетних из 44 стран, изученных организацией.

В ВОЗ обратили внимание на то, что чаще всего такая тенденция наблюдается в зажиточных семьях, когда дети копируют поведение родителей.

Стоит отметить, что реже всего алкоголь употребляют дети, проживающие в Таджикистане, где процент пьющих среди несовершеннолетних составил лишь 1%.

Напомним, что ранее Минздрав опубликовал отчет, согласно которому россияне стали меньше употреблять спиртное на протяжении последних пяти лет.

#в стране и мире #ВОЗ #Англия #Несовершеннолетние #спиртное
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049