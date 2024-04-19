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В России за 5 лет стали пить меньше алкоголя

Потребление спиртного снизилось с 9,43 до 8,44 литра этанола на человека.
Андрей Аркадьев 2024-04-19 17:47:44
© Фото: Elena Mayorova, Global Look Press

За последние пять лет россияне стали меньше употреблять спиртное, говорится в отчете Минздрава, представленном на международной выставке-форуме «Россия».

Если в 2018 году среднестатистический россиянин в год выпивал 9,43 литров этанола, то в прошлом году принимал на грудь всего 8,44 литра.

Также граждане нашей страны стали в 3,5 раза чаще посещать медорганизации, консультироваться по вопросам здорового образа жизни.

В феврале в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин рассказал, что в России значительно снизилось употребление алкоголя, прежде всего крепкого.

#в стране и мире #Алкоголь #здоровье #россияне
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