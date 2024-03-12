В результате массированных ударов США и Британии по западу Йемена погибли 11 человек

После нанесенной силами США и Великобритании серии массированных ударов по западной части Йемена погибли 11 человек, ранения получили не менее 14 жителей. Об этом со ссылкой на правительство Йемена сообщил телеканал Al Hadath.

«Представитель правительства Йемена: по меньшей мере 11 убиты и 14 ранены в результате американских и британских ударов по западному Йемену», - опубликована соответствующая информация на сайте телеканала.

Согласно телеканалу Al Masirah, принадлежащему йеменским мятежникам и членам движения «Ансар Алла» хуситам, американцы и британцы произвели 17 авиационных ударов по объектам провинции Эль-Ходейда - административному центру, красноморскому порту Рас-Иса и нескольким населенным пунктам. Также под удар попали объекты хуситов в провинции Саада.

Девятого марта стало известно об атаке хуситов на американские эсминцы в Красном море и Аденском заливе. При помощи нескольких десятков беспилотников они ударили по коммерческому судну и нескольким американским эсминцам.

На фоне эскалации арабо-израильского конфликта йеменские мятежники заявляли, что из солидарности с палестинцами не позволят связанным с Израилем судам проходить в водах Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива и будут наносить удары по территории еврейского государства до окончания боевых действий в секторе Газа.

Центральное командование ВС США подсчитало, что с середины ноября 2023 года в красноморской зоне такие атаки были в отношении более чем 20 различных судов.

Затем в декабре появилась информация о намерении Соединенных Штатов и коалиции из различных государств провести операцию «Страж процветания» по защите акватории Красного моря. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что в ней примет участие ряд стран, среди которых Великобритания, Бахрейн, Италия, Сейшельские острова и другие, их целью станет обеспечение свободы судоходства и укрепление безопасности в регионе.

С началом нового года, 12 января, самолеты, корабли и подводные лодки американских и британских вооруженных сил впервые атаковали объекты хуситов в нескольких городах Йемена, в частности, места дислокации ракет и беспилотников и радиолокационных станций.