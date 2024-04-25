Расчеты САУ «Мста-С» уничтожили бронетранспортеры MaxxPro из США

Американские бронетранспортеры MaxxPro стали добычей расчетов российских самоходных артиллерийских установок «Мста-С» на Южно-Донецком направлении. Об этом рассказал командир артбатареи с позывным Кремень, видео с которым опубликовало Минобороны России.

«Цели очень часто приходят, поражаем их постоянно. САУ "Гвоздика" ВСУ подбили, танки, натовские бронетранспортеры очень часто - MaxxPro и другая техника», - заявил он.

Также Кремень добавил, что львиную долю боевой работы составляет контрбатарейная борьба.

В российском оборонном ведомстве отметили, что на счету артиллеристов 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» сотни пораженных целей.

Самоходки бьют по узлам снабжения противника, местам дислокации боевиков, тяжелой технике. Цели поражаются на расстоянии до 30 километров.

Ранее сообщалось, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили опорный пункт врага вместе с пехотой ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.