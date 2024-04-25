Три цистерны с нефтепродуктами загорелись в Омске

Омские спасатели тушат три загоревшиеся цистерны с нефтепродуктами.

Объем каждой загоревшейся емкости составляет 200 литров. Общая площадь возгорания составила 1 000 «квадратов». Информация о пострадавших не поступала.

Сообщается, что специалистам МЧС удалось локализовать возгорание.

К ликвидации пожара подключены два пожарных поезда. В тушении задействованы 58 специалистов и 15 единиц техники.

Ранее сообщалось о гибели одного человека и ранении еще трех в результате возгорания железнодорожной цистерны с топливом в Симферополе. По данным МЧС Республики Крым, пожар на площади 10 квадратных метров ликвидировали в 13.30.