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Три цистерны с нефтепродуктами загорелись в Омске

Специалисты МЧС России локализовали пожар на 1 000 квадратных метрах.
Глеб Владовский 2024-04-25 10:38:01
© Фото: МЧС РФ © Видео: МЧС РФ

Омские спасатели тушат три загоревшиеся цистерны с нефтепродуктами.

Объем каждой загоревшейся емкости составляет 200 литров. Общая площадь возгорания составила 1 000 «квадратов». Информация о пострадавших не поступала.

Сообщается, что специалистам МЧС удалось локализовать возгорание.

К ликвидации пожара подключены два пожарных поезда. В тушении задействованы 58 специалистов и 15 единиц техники.

Ранее сообщалось о гибели одного человека и ранении еще трех в результате возгорания железнодорожной цистерны с топливом в Симферополе. По данным МЧС Республики Крым, пожар на площади 10 квадратных метров ликвидировали в 13.30.

#в стране и мире #пожар #«Омск» #Нефтепродукты
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