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Евродепутат выпустил белого голубя во время заседания ЕП в Страсбурге

Словацкий евродепутат выпустил с трибуны белого голубя во имя мира в ЕС, России и на Украине.
Дарина Криц 2024-04-25 01:03:06
© Фото: @TheGreatInvest2 X © Видео: @TheGreatInvest2, X.com

Во время заседания Европарламента в Страсбурге в воздух взмыл белый голубь. Его выпустил евродепутат из Словакии Мирослав Радачовский, выступая с трибуны.

Выпуская птицу из перекинутой через плечо сумки, Радачовский сказал, что желает мира всей Европе, России и Украине.

«Давайте позволим этому голубю объединить всех нас», - приводит его слова RT.

Выпорхнувшая птица взлетела и приземлилась на стол позади словацкого евродепутата.

В начале этого года французский историк и антрополог Эмманюэль Тодд сделал предположение, что украинский конфликт завершится примирением России с Европой. По его мнению, Североатлантический альянс движется к поражению в украинском конфликте, в то время как Россия все равно сблизится с Германией вопреки желанию США.

#в стране и мире #Европарламент #Страсбург #белый голубь #голубь мира
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