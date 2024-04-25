Во время заседания Европарламента в Страсбурге в воздух взмыл белый голубь. Его выпустил евродепутат из Словакии Мирослав Радачовский, выступая с трибуны.

Выпуская птицу из перекинутой через плечо сумки, Радачовский сказал, что желает мира всей Европе, России и Украине.

«Давайте позволим этому голубю объединить всех нас», - приводит его слова RT.

Выпорхнувшая птица взлетела и приземлилась на стол позади словацкого евродепутата.

В начале этого года французский историк и антрополог Эмманюэль Тодд сделал предположение, что украинский конфликт завершится примирением России с Европой. По его мнению, Североатлантический альянс движется к поражению в украинском конфликте, в то время как Россия все равно сблизится с Германией вопреки желанию США.