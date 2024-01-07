Североатлантический альянс движется к поражению в украинском конфликте, который в итоге завершится примирением Российской Федерации с Европой и ее сближением с Германией вопреки желаниям соединенных Штатов. Такое мнение выразил французский историк и антрополог Эмманюэль Тодд в интервью журналу Le Point.

«Американцы предпочли уничтожить Европу, а не спасти Запад. НАТО движется к поражению в конфликте на Украине и в противостоянии с РФ в целом», - подчеркнул эксперт.

По словам Тодда, Германия обладает большей гибкостью, чем принято считать, в силу «стабильности промышленных, демографических и социологических факторов в Европе».

Историк утверждает, что на Западе сейчас почти сто процентов заявлений строятся на безапелляционных обвинениях в адрес Москвы. Он отметил, что страны Запада пребывают в состоянии «полной русофобии», они изначально склонны во всем винить Российскую Федерацию.

Ранее американский президент Джо Байден указал на растущие риски вовлечения США в украинский конфликт. Он призвал жителей Соединенных Штатов «гордиться» оказываемой поддержкой Украине.