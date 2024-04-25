Россия внесет свой проект резолюции о неразмещении ЯО в космосе

В ближайшее время Россия намерена внести свой проект резолюции на голосование в Совете Безопасности ООН, предусматривающий неразмещение оружия в космосе. Это проект будет включать наработки по этой теме, одобренные большинством членов ООН, и проведенное обсуждение документа, подготовленного США и Японией.

Как сообщает RT, в Министерстве иностранных дел РФ отметили, что рассчитывают на принятие нового проекта резолюции Советом Безопасности. Также в МИД прокомментировали применение вето в отношении проекта резолюции, предложенного США.

«В первую очередь, это было связано с тем, что предложенные нами принципиальные поправки были проигнорированы. Они предусматривали включение в текст положений о необходимости принятия мер для сохранения космического пространства свободным от оружия любого вида (а не только ОМУ)», - сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Вместе с этим российско-китайские поправки предусматривали обеспечение неприменения силы или угрозы силой в отношении космических объектов и с их использованием в космосе, из космоса или в отношении космоса и важность скорейшей выработки международного юридически обязывающего к тому инструмента.

Совбез ООН 24 апреля не принял предложенную Россией и Китаем поправку к резолюции, которая призывала запретить размещение в космосе любого вида вооружения, в то время как США и Япония предлагали документ о неразмещении ядерного оружия в космическом пространстве.

После этого Россия заблокировала эту резолюцию, 13 членов СБ ООН проголосовали за ее принятие, а Китай от голосования воздержался.