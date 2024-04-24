Эксперт Щелканов рассказал, за что банки могут заблокировать карты

Банки могут заблокировать карту в том случае, если операция с переводом средств покажется им подозрительной. Об этом рассказал «Звезде» доцент кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ Александр Щелканов.

По его словам, при отправке средств даже внутри семьи сообщения с юмором ни в коем случае нельзя выполнять, поскольку это может вызвать подозрения у специалистов.

«Чем лучше будут назначения платежа, и они будут как-то обоснованы, то есть финансовая поддержка отцу, матери, чтобы могли потом объяснить. Потому что юмор тут неуместен. Здесь это лишний повод для подозрения», - рассказал экономист.

Кроме того, причинами блокировки могут послужить большая сумма, которую клиент ранее не снимал, или перевод в организацию, куда прежде в истории транзакций не проводились.

«Чем крупнее сумма, тем контроль жестче... Когда на частоте этих операций, даже небольших сумм, будут также возникать вопросы относительно уплаты налогов», - добавил Щелканов.

Ранее сообщалось, что в МВД выступили с инициативой обязать банки и кредитные организации предоставлять полиции запрашиваемую информацию, в том числе об электронных денежных переводах не позднее трех рабочих дней.