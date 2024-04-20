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МВД намерено обязать банки передавать данные переводов в течение суток

Ожидается, что нововведение сделает более эффективными меры по аресту имущества и защиты прав потерпевших от преступлений, совершенных через интернет или с помощью телефонной связи.
Ирина Егорова 2024-04-20 08:56:25
© Фото: Photoagency InterpressRussian Look, Global Look Press

МВД России выступило с инициативой и предложением обязать банки и кредитные организации предоставлять полиции запрашиваемую информацию, в том числе об электронных денежных переводах не позднее трех рабочих дней, а при технической возможности - в течение суток. Проект закона дополнит данным положением статью 21 УПК РФ «Об обязанности осуществления уголовного преследования», передает РИА Новости.

Как подчеркнули в МВД, реализация положений не скажется на доходах и расходах государства.

Ранее Росфинмониторинг выдвигал проект, согласно которому с 1 января 2026 года банковские организации будут проводить денежные переводы с обязательным указанием данных о получателе средств. Сейчас денежный перевод сопровождается данными только о плательщике (ФИО, номер счета, ИНН или адрес проживания), информация о получателе не требуется. Также предлагается ограничить размер транзакций, проводимых без открытия банковского счета, суммой 100 тысяч рублей.

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