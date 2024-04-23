Специалисты РХБЗ оказали помощь жителям пострадавших районов Оренбуржья

Военнослужащие подразделения РХБЗ Ясненского ракетного соединения оказали помощь жителям районов Оренбургской области, пострадавших от наводнения после прорыва дамбы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
На кадрах видно, как специалисты, в рамках проведения дезинфекции, с помощью авторазливочных станций АРС-14КМ распыляют на дороги раствор. Кроме того, дезинфекцию провели на детских площадках, фасадах и первых этажаж зданий.
«За период проведения мероприятий по дезинфекции уже обработано более 100 подъездов жилых домов», - уточнили в министерстве.
В ведомстве подчеркнули, что для оказания помощи жителям Оренбургской области задействовано более 100 военнослужащих и около 20 единиц специальной техники. Специалисты также доставляли питьевую воду в районы, жители которых оказались отключены от водоснабжения.
Ранее сообщалось о снижении уровня воды в реке Урал под Оренбургом до отметки 920 сантиметров, что на 10 см ниже критического показателя.
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