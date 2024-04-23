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Специалисты РХБЗ оказали помощь жителям пострадавших районов Оренбуржья

Более 100 военнослужащих и около 20 единиц специальной техники задействованы в проведении мероприятий по дезинфекции и оказании помощи пострадавшим.
Глеб Владовский 2024-04-23 07:02:09
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: Минобороны России

Военнослужащие подразделения РХБЗ Ясненского ракетного соединения оказали помощь жителям районов Оренбургской области, пострадавших от наводнения после прорыва дамбы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На кадрах видно, как специалисты, в рамках проведения дезинфекции, с помощью авторазливочных станций АРС-14КМ распыляют на дороги  раствор.  Кроме того, дезинфекцию провели на детских площадках, фасадах и первых этажаж зданий.

«За период проведения мероприятий по дезинфекции уже обработано более 100 подъездов жилых домов», - уточнили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что для оказания помощи жителям Оренбургской области задействовано более 100 военнослужащих и около 20 единиц специальной техники. Специалисты также доставляли питьевую воду в районы, жители которых оказались отключены от водоснабжения.

Ранее сообщалось о снижении уровня воды в реке Урал под Оренбургом до отметки 920 сантиметров, что на 10 см ниже критического показателя.

#в стране и мире #РХБЗ #Оренбургская область #Паводки
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