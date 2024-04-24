Штурмовики отработали захват позиций противника под Белгородом

Штурмовые подразделения группировки войск прикрытия госграницы отработали на полигоне навыки захвата и удержания укрепленных позиций условного противника. В рамках боевой доподготовки штурмовики по несколько раз в день проходят такие полигонные траншеи.

В реальном бою этот путь измеряется не метражем, а потом и кровью. Каждый поворот нужно уметь пройти, а перед этим тщательно спланировать. Нужно понимать, как правильно пройти резкий поворот и не попасть под огонь противника. Продвижение по траншее может занять часы. Каждый поворот в штурме отбивается миллиметр за миллиметром, и у бойцов много профессиональных секретов, как двигаться, на что обращать внимание.

Часть этих бойцов отражали агрессию киевских боевиков на приграничные поселки Белгородской области. Еще часть прошла закалку в боях в зоне специальной военной операции. Теперь они учат новое пополнение.

Подобные тренировки на полигонах Белгородчины - практика ежедневная. В деле противодействия агрессии киевских боевиков, которые издалека стараются обстреливать города и поселки Белгородской области, сейчас больше работы у артиллерии и ПВО. Но штурмовики держат себя в тонусе на случай, если враг снова попытается перейти границу России.

Ранее бойцы ВДВ показали захват опорного пункта украинских боевиков у Часова Яра. Опорники врага обнаружила разведка, затем наша артиллерия и авиация нанесла удары по огневым точкам и укреплениям боевиков. После этого десантники начали штурм под прикрытием бронегруппы на БМД-2.

Материал подготовили Владислав Кустов, Анастасия Бобылева и Николай Баранов.