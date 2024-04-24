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Антонов заявил, что США не скрывают смысла антироссийских санкций

Анатолий Антонов заявил, что США не стремятся к урегулированию украинского конфликта, но и не скрывают истинного смысла антироссийских санкций.
Марина Крижановская 2024-04-24 03:54:08
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон уже не скрывает истинный смысл санкционного давления на Москву. По его мнению, не имея способность противостоять России в честном соперничестве в сфере экономики, Штаты прибегают к санкциям.

Посол Антонов добавил, что американские власти «не уймутся» и при любом удобном случае угрожают России рестрикциями. Об этом он рассказал журналистам.

«В Вашингтоне перестали скрывать истинный замысел ограничительного нажима на нашу страну. Речь идет не о каких-либо мифических устремлениях по урегулированию конфликта на Украине, а о банальных конъюнктурных и хищнических амбициях. Налицо тривиальный сценарий: если американцы не могут выстоять в честном экономическом соперничестве, в ход идут санкции», - ответил Антонов на соответствующий вопрос.

Продолжая мысль, высокопоставленный дипломат обратил внимание на постоянное лицемерие американских властей. Так, активно продвигая климатическую повестку с упором на необходимость отказа от ископаемого топлива другими странами, США наращивают добычу сырья внутри страны и «подсаживают союзников на собственный газ» на многие годы вперед.

Прежде посол РФ в США заявлял, что американцам не следует давать советы России. Комментируя заявление главы Госдепа Энтони Блинкена, он отметил, что от России все время что-то требуют, не желая понять, что Россия не отступится от защиты своих жизненно важных интересов и суверенной внешней политики.

#в стране и мире #сша #Анатолий Антонов #Антироссийские санкции #посол рф в сша #истинный смысл
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