На Поклонную гору в Москве привезли трофейные бронемашины Bradley, Marder и БТР M113 натовского производства.

На кадрах можно заметить, как грузовые машины с захваченной в зоне специальной военной операции российскими войсками западной военной бронетехникой ожидают разгрузки.

Ранее Министерство обороны показало кадры транспортировки захваченного немецкого танка Leopard с передовой. Трофейную технику, принадлежащую ВСУ, доставили в ремонтное подразделение группировки войск «Центр».

До этого российские военные отметили плохую проходимость, недостаточную мощность двигателя, слабое вооружение и необычную схему управления трофейной БМП Marder. Бронетехника натовского производства оказалась слабой на бездорожье.