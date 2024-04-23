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В Москве заметили трофейные БМП Bradley и Marder

Захваченную ВС РФ в зоне СВО натовскую технику привезли на грузовиках на Поклонную гору.
Игнат Далакян 2024-04-23 23:15:48
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Поклонную гору в Москве привезли трофейные бронемашины Bradley, Marder и БТР M113 натовского производства.

На кадрах можно заметить, как грузовые машины с захваченной в зоне специальной военной операции российскими войсками западной военной бронетехникой ожидают разгрузки.

Ранее Министерство обороны показало кадры транспортировки захваченного немецкого танка Leopard с передовой. Трофейную технику, принадлежащую ВСУ, доставили в ремонтное подразделение группировки войск «Центр».

До этого российские военные отметили плохую проходимость, недостаточную мощность двигателя, слабое вооружение и необычную схему управления трофейной БМП Marder. Бронетехника натовского производства оказалась слабой на бездорожье.

#Москва #БМП #Поклонная гора #наш эксклюзив #Marder #Bradley
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