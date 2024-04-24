В МИД назвали ответные меры в случае конфискации замороженных активов

В ответ на изъятие замороженных российских активов Россия воспользуется всеми механизмами и инструментами. Об этом в среду заявил журналистам заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Панкин.

Панкин сказал, что Москва будет действовать внимательно и готова в контрмерам. Он напомнил, что у РФ много замороженных активов компаний в России и при движении Европы и Америки в их направлении, это будет иметь последствия.

Замглавы дополнил, что ущерб планируется нанести в сфере экономических отношений.

Ранее Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал изъятие замороженных российских активов прикрытием грабежа со стороны Соединенных Штатов Америки.