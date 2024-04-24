Президент США Джо Байден подписал положения, которые под собой подразумевают изъятие замороженных российских активов. В интервью российским журналистам Посол РФ в Вашингтоне назвал это прикрытием грабежа со стороны русофобов.

По словам Антонова, этот грабеж является финансовым оружием против России и псевдоюридическими документами. Он добавил, что эти поступки противоречат принципам неприкосновенности собственности, которые Америка считает поводом для гордости.

Ранее Анатолий Антонов назвал санкции США против России конъюнктурными и хищными амбициями, которые применяются в случае проигрыша Вашингтона в экономической борьбе.