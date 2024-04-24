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Лукашенко заявил о бесполезности помощи США Украине

По мнению президента Белоруссии, США скинут нагрузку на Евросоюз и НАТО, а затем отдельно разберутся с Китаем.
Мария Зайцева 2024-04-24 21:12:58
© Фото: Gavriil Grigorov Kremlin Pool Globallookpress

Новый законопроект о выделении средств Украине от США никак не изменит ситуацию на фронте. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в кулуарах Всебелорусского народного собрания.

Глава Белоруссии напомнил, что предупреждал о выдаче 60 миллиардов долларов Киеву и назвал это игрой в демократию. По его словам, США скинут нагрузку на Евросоюз и НАТО для сдерживания и потопления России, а сами отдельно разберутся с Китаем.

Лукашенко высказал предположение, что Америка будет давать деньги частями, пока все здоровые украинцы не сбегут или погибнут. Он подчеркнул, что помощь абсолютно не изменит ситуацию на украинском фронте.

23 марта президент США Джо Байден одписал законопроект, выделяющий 61 миллиард долларов Украине.

#в стране и мире #белоруссия #сша #Александр Лукашенко #финансовая помощь украине #военная помощь украине
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