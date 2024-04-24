Байден заявил о старте новых военных поставок Украине в ближайшие часы

Соединенные Штаты Америки в ближайшие часы запустят поставки военной помощи на Украину. Об этом заявил президент США Джо Байден во время прямой трансляции.

Президент также рассказал, что подписал ранее принятый палатой представителей и сенатом законопроект. В нем Вашингтон выделяет 61 миллиард долларов Украине.

Байден прокомментировал свое действие словами, что «это хороший день» для США.

Девятнадцатого апреля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден сразу же подпишет документы о помощи Украине, Израилю и Тайваню.