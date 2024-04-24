Пентагон заявил об отправке на Украину пакета вооружений на $1 млрд

Соединенные Штаты направляют Украине новый пакет военной помощи на один миллиард долларов. Об этом заявили в Пентагоне.

По сообщению американского оборонного ведомства, новые поставки включают боеприпасы для противовоздушной обороны, реактивные системы залпового огня HIMARS, кассетные снаряды, БМП Bradley и другие виды вооружений.

Как сообщает ТАСС, американская администрация направляет пакет помощи после подписания президентом США Джо Байденом пакета законов с бюджетными ассигнованиями для Киева.

Ранее агентство Reuters сообщило, что США готовятся выделить Украине новый пакет военной помощи после ожидаемого принятия американским конгрессом законопроекта по помощи союзникам. Отмечалось, что миллиард долларов будет профинансирован из законопроекта по Украине и Израилю.