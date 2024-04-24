В Петербурге разработали препарат из пуповины, ускоряющий регенерацию

В военно-медицинской академии Кирова в Петербурге врачи тестируют новый способ заживления тяжелых ран с пересадкой кожи.

Младший сержант Владимир Глумов ранен больше года назад - попал под минометный обстрел под Луганском. Были раздроблены кости левой голени, порваны сухожилия - повреждения настолько серьезные, что ногу могли ампутировать.

«Сложность ранения заключалась в том, что практически участков мягких тканей и кости не было. В первую очередь мы стремились к тому, чтобы заживить мягкие ткани», - рассказал адъюнкт кафедры военной травматологии и ортопедии Сергей Чеботарев.

В клинике военной травматологии военно-медицинской академии имени Кирова Владимиру сделали уже более 20 операций - с объемной пересадкой кожи. Но главное, что на этом пациенте был успешно опробован новый препарат для заживления ран - его наносят на поврежденные участки при каждой перевязке. А сделан он - из человеческой пуповины.

«Из 100 грамм пуповины мы получаем около 10 грамм конечного продукта, который может быть применен в клинических условиях. Сам продукт составляет собой смесь белков, полипептидов и глюкозных аминоглюканов», - объяснил младший научный сотрудник лаборатории тканевой инженерии Дмитрий Товпеко.

Обычно после родов пуповину просто утилизируют, но петербургские ученые придумали, как использовать ее максимально эффективно.

«Наша цель - получить ту часть пуповины, которая насыщена факторами роста, важными для прикрепления клеток пациента молекулами, поэтому мы максимально убираем из пуповины сосуды и подвергаем нужную часть пуповины воздействию агента, который открепляет клетки», - рассказала старший научный сотрудник лаборатории тканевой инженерии Лидия Калюжная.

Клетки удаляют, чтобы избежать отторжения ткани, что часто случается при пересадке кожи. Готовый препарат из пуповины ускоряет регенерацию и заживление ран в несколько раз, может быть использован как в виде сухого порошка, так и особого гидрогеля.

Ученые разработали гидрогели с экстрактами разных лекарственных трав. Этот инновационный препарат куда полезнее подорожника - он настолько ускоряет рост тканей, что может быть использован в лечении не только повреждений кожи, но и для восстановления суставных хрящей. В случае с Владимиром Глумовым даже бывалые врачи поразились, насколько быстро у него все заживает.

«Врачам бы я хотел выразить большую благодарность, что не отвернулись, не бросили, занялись, заморочились», - рассказал военнослужащий ВС РФ Глумов.

Владимир идет на поправку - говорят, что после завершения лечения даже хромать не будет. На уникальную разработку специалистов военно-медицинской Академии уже оформлен патент. И скоро, когда препарат из пуповины пройдет необходимую регистрацию, он сможет быть использован не только в военной, но и в гражданской медицине.

Ранее врачи сосудистого центра на базе института Склифосовского рассказали об уникальной операции на пищеводе. Медики сделали пациентке инъекцию ботулотоксина в верхнюю треть пищевода. Однако «укол красоты для пищевода», как шутят врачи, был нужен, чтобы спасти пациентке жизнь.