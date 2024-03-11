Врачи сосудистого центра рассказали об уникальной операции на пищеводе

Более сорока тысяч москвичей получили помощь в региональном сосудистом центре на базе института Склифосовского. Открытый в прошлом году, этот центр сократил работу по спасению экстренных больных до считанных минут.

Пациентка Катерина Ширанкова продемонстрировала свои умения подниматься и спускаться на лестнице-тренажере, а месяц она не могла не то что ходить, а даже самостоятельно глотать. Последствия инсульта - спазм мышц пищевода.

«Мы отмечали Крещение дома с родителями. И после ужина мне стало нехорошо, у меня закружилась голова и, простите за подробности, тошнота началась. Никак не связали это с инсультом, но уже, когда у меня пошел приступ, дикая боль в шее стала, тогда вызвали скорую. Обнаружили, что у меня спазм пищевода. Сделали обследование и предложили такую процедуру», - рассказала она.

Врачи сделали Катерине инъекцию ботулотоксина в верхнюю треть пищевода. Тот же самый ботокс, популярный в косметологии, создается на основе этого препарата. Однако «укол красоты для пищевода», как шутят врачи, был нужен, чтобы спасти пациентке жизнь. И операция была сделана впервые в России руками врачей Склифосовского.

«От этих артерий отходят веточки к кровоснабжающему мозжечку, где, собственно говоря, и случился ишемический инсульт. В том числе у нее сформировался еще один очаг, помимо мозжечка в стволе головного мозга, в последующем привело к формированию стойкого нарушения глотания», - объяснил Ганипа Рамазанов, руководитель регионального сосудистого центра НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

Время - самый ценный ресурс для врачей, имеющих дело с инфарктами и инсультами. За десять лет специалисты регионального сосудистого центра института Склифосовского оказали медицинскую помощь 40 тысячам пациентов с недостаточностью мозгового кровообращения и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В этом году региональный сосудистый центр института Склифосовского отмечает юбилей - десять лет работы. А в прошлом году открылся флагманский центр. И теперь прием экстренных пациентов сосудистого центра проходит еще быстрее - раньше структуры находились на разных этажах и даже корпусах института, теперь все необходимое для помощи сосредоточено на одном этаже в нескольких метрах друг от друга.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Катерины Радомской.

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