МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Врачи сосудистого центра рассказали об уникальной операции на пищеводе

В региональном сосудистом центре при институте Склифосовского для лечения используют самые новые методы и технологии.
Катерина Радомская Анастасия Бобылева 2024-03-11 22:38:01
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Более сорока тысяч москвичей получили помощь в региональном сосудистом центре на базе института Склифосовского. Открытый в прошлом году, этот центр сократил работу по спасению экстренных больных до считанных минут.

Пациентка Катерина Ширанкова продемонстрировала свои умения подниматься и спускаться на лестнице-тренажере, а месяц она не могла не то что ходить, а даже самостоятельно глотать. Последствия инсульта - спазм мышц пищевода. 

«Мы отмечали Крещение дома с родителями. И после ужина мне стало нехорошо, у меня закружилась голова и, простите за подробности, тошнота началась. Никак не связали это с инсультом, но уже, когда у меня пошел приступ, дикая боль в шее стала, тогда вызвали скорую. Обнаружили, что у меня спазм пищевода. Сделали обследование и предложили такую процедуру», - рассказала она.

Врачи сделали Катерине инъекцию ботулотоксина в верхнюю треть пищевода. Тот же самый ботокс, популярный в косметологии, создается на основе этого препарата. Однако  «укол красоты для пищевода», как шутят врачи, был нужен, чтобы спасти пациентке жизнь. И операция была сделана впервые в России руками врачей Склифосовского. 

«От этих артерий отходят веточки к кровоснабжающему мозжечку, где, собственно говоря, и случился ишемический инсульт. В том числе у нее сформировался еще один очаг, помимо мозжечка в стволе головного мозга, в последующем привело к формированию стойкого нарушения глотания», - объяснил Ганипа Рамазанов, руководитель регионального сосудистого центра НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

Время - самый ценный ресурс для врачей, имеющих дело с инфарктами и инсультами. За десять лет специалисты регионального сосудистого центра института Склифосовского оказали медицинскую помощь 40 тысячам пациентов с недостаточностью мозгового кровообращения и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В этом году региональный сосудистый центр института Склифосовского отмечает юбилей - десять лет работы. А  в прошлом году открылся флагманский центр. И теперь прием экстренных пациентов сосудистого центра проходит  еще быстрее - раньше структуры находились на разных этажах и даже корпусах института, теперь все необходимое для помощи сосредоточено на одном этаже в нескольких метрах друг от друга.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Катерины Радомской.

Ранее кардиохирурги центра имени Бакулева спасли младенца, проведя уникальную операцию на открытом сердце. Ребенок родился на 34-й неделе с серьезным пороком сердца, однако медики помогли ему.

#в стране и мире #Медицина #врачи #Операция #Сосудистый центр
Экспертное мнение и аналитика
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 