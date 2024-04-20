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Река Ишим разрушила дамбу и затопила пригородный дачный поселок

Глубина в затопленных дачных поселках достигает трех метров, передвигаться по ним можно только на лодке.
Ян Брацкий 2024-04-20 11:09:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В пригороде Ишима в Тюменской области под воду ушел поселок Плодопитомник. Минувшей ночью река размыла временную земляную насыпь и подтопила несколько дачных поселков. Из воды видны только крыши частных домов. Глубина в этих местах достигает трех метров. Передвигаться по бывшим улицам теперь можно только на лодке.

Прихода большой воды в этих местах ждали, поэтому население СНТ заблаговременно эвакуировали в места временного размещения жителей.

Минувшей ночью уровень воды в реке Ишим достиг критического уровня и составил 861 сантиметр. В зоне подтопления жилые дома, приусадебные участки и низководные мосты. Возможно нарушение транспортного сообщения с соседними населенными пунктами.

#Тюменская область #паводок #наш эксклюзив #дамба #ишим
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