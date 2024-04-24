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Сыктывкарский горсуд заочно арестовал иноагентов Каспарова* и Гудкова*

Они обвиняются в создании террористического общества.
Игнат Далакян 2024-04-24 19:23:32
© Фото: Руслан Кривобок, Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Сыктывкарский городской суд заочно арестовал ранее включенных в список террористов и экстремистов Гарри Каспарова* и Геннадия Гудкова* (также признанных иностранными агентами) по обвинению в создании террористического общества. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Суд избрал меру пресечения Каспарову Гарри Кимовичу*, Гудкову Геннадию Владимировичу*, Чириковой Евгении Сергеевне*, Тютрину Ивану Ивановичу*, обвиняемым в создании террористического общества», - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что перечисленные лица обвиняются также в руководстве этого террористического общества, финансировании террористической деятельности и в ее публичном оправдании.

В сообщении уточняется, что уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Республике Коми. Фигуранты обвиняются по статьям 205.1, 205.2, 205.4 Уголовного кодекса России. Суд избрал им меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Ранее Росфинмониторинг внес Каспарова* в перечень экстремистов и террористов. В перечне физических лиц его фамилия значится под номером 6212.

*Гарри Каспаров и Геннадий Гудков - физические лица, выполняющие функции иностранного агента в РФ, внесенные в список экстремистов и террористов.

**Евгения Чирикова и Иван Тютрин - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ.

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