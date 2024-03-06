Росфинмониторинг внес Каспарова* в перечень экстремистов и террористов

Бывший шахматист Гарри Каспаров* (включен в реестр иноагентов) внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. В перечне физических лиц его фамилия значится под номером 6212.

«Каспаров Гарри Кимович*, 13.04.1963 г .р. , г. Баку Азербайджанской ССР», - указано в списке.

Ранее стало известно, что Гарри Каспарова* оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента под постами в его социальных сетях. Постановление вынес Хамовнический суд столицы. Месяцем ранее этот же суд оштрафовал Каспарова* на 40 тысяч рублей за аналогичное правонарушение.

* Гарри Каспаров - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ.