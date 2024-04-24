Захарова посоветовала Шольцу позвонить Иммануилу Канту

Канцлеру Германии Олафу Шольцу стоит связаться с президентом США Джо Байденом и уточнить, может ли Владимир Путин ссылаться на слова немецкого философа Иммануила Канта. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала высказывание немецкого политика в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

На днях Олаф Шольц высказал мнение, что президент РФ Владимир Путин не имеет права цитировать Иммануила Канта. Он добавил, что власти России хотят «присвоить» наследие немецкого философа.

Официальный представитель МИД на это ответила, что Олафу нужно позвонить Байдену, а тому связаться с Кантом. Захарова иронично отметила, что глава Белого дома часто обращается к людям, которые уже «не с нами», поэтому он легко сможет узнать позицию Канта.

Дипломат добавила, что такие высказывания выглядят трагикомично и назвала проблемой Шольца то, что население Германии скоро придаст забвению немецкого философа. По ее словам, немцы не знают собственную культуру.

Ранее Захарова назвала военную помощь США Киеву спонсированием терроризма.