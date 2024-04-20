Захарова назвала военную помощь США Киеву спонсированием терроризма

Военная помощь США Украине, Израилю и Тайваню усугубит кризисные явления в мире, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Представитель МИД назвала военную помощь киевскому режиму прямым спонсированием террористической деятельности.

Оказывая помощь Тайваню, Вашингтон вмешивается во внутренние дела Китая, а помогая Израилю - способствует эскалации беспрецедентного обострения в регионе, написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Палата представителей США проголосовала за пакет законопроектов о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню, о конфискации замороженных активов России в пользу Киева и введении дополнительных санкций в отношении Китая.