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Захарова назвала военную помощь США Киеву спонсированием терроризма

Помощь Вашингтона Украине, Израилю и Тайваню усугубит кризисы в мире, заявила представитель МИД РФ.
Владимир Рубанов 2024-04-20 22:16:04
© Фото: МИД РФ

Военная помощь США Украине, Израилю и Тайваню усугубит кризисные явления в мире, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Представитель МИД назвала военную помощь киевскому режиму прямым спонсированием террористической деятельности.

Оказывая помощь Тайваню, Вашингтон вмешивается во внутренние дела Китая, а помогая Израилю - способствует эскалации беспрецедентного обострения в регионе, написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Палата представителей США проголосовала за пакет законопроектов о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню, о конфискации замороженных активов России в пользу Киева и введении дополнительных санкций в отношении Китая.

#Украина #сша #Мария Захарова #Израиль #МИД РФ #Тайвань #поставки оружия #военная помощь #финансирование
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