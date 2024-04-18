СК РФ заочно обвинил в массовых убийствах четверых полковников ВСУ

Следственный комитет Российской Федерации предъявил заочные обвинения в массовых убийствах мирного населения Донбасса четверым полковникам ВСУ, которые являются командирами различных воинских частей и соединений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Хамовнический районный суд Москвы, в который поступили ходатайства о заочном аресте украинских военачальников.

Уточняется, что речь идет о Павле Федосенко (командир 92-й отдельной штурмовой бригадой ВСУ), Федоре Ярошевиче (до 2023 года командовал 19-й ракетной бригады ВСУ), Андрее Матвиишине (командир 8-го отдельного полка спецназначения ВСУ). Вместе с тем, суд ранее заочно арестовал еще одного полковника ВСУ Дмитрия Храпача (командир 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ).

Как отметили в Хамовническом суде, всех троих заочно обвиняют по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство двух и более лиц). По этой статье может грозить лишение свободы вплоть до пожизненного. При этом суть обвинений в отношении украинских офицеров не раскрывается.