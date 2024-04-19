США немедленно возобновят поставки Украине после одобрения Конгресса

США немедленно возобновят поставки оружия Киеву в случае принятия законопроектов о помощи Украине, Израилю и Тайваню, заявили в Белом доме. Президент США Джо Байден сразу же подпишет эти документы, сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

Палата представителей США может в субботу 20 апреля проголосовать за законопроект о выделении Киеву дальнейшего финансирования в размере $61 млрд. Около $23 млрд от этой суммы пойдет на восполнение американских арсеналов.

Пакет предложенных республиканцами законов предполагает выделение средств Украине, Израилю и Тайваню. Киев получит деньги в виде кредита, половину из которого президент США может списать, но не раньше чем в ноябре 2024 года.

Законопроект о новой помощи Киеву обязывает Байдена передать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMC, но тот может и не делать этого, если увидит угрозу национальной безопасности.

Новый закон обяжет Госдепартамент и Пентагон в течение 45 дней предоставить стратегию поддержки Киева Соединенными Штатами.