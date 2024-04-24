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Взятый в боях американский БТР М-113 выставили на Поклонной горе

На Поклонной горе в Москве 1 мая откроется выставка трофейного вооружения и техники, захваченных в ходе военной операции РФ.
Алексей Дегтярев 2024-04-24 17:05:38
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Одним из трофеев спецоперации, привезенных на Поклонную гору для предстоящей экспозиции, стал американский БТР М-113.

На каком направлении наши войска захватили бронетранспортер, не уточняется. Рядом с ним выставлена нидерландская версия этого бронетранспортера. Бронемашины предназначены для перевозки личного состава и огневой поддержки.

Выставка бронетехники и вооружений ВСУ пройдет в Парке Победы на Поклонной горе в Москве. Открытие запланировано 1 мая, и продлится выставка до конца месяца. В дальнейшем всю технику переместят в конгрессно-выставочный центр «Патриот» в Подмосковье.

Также наш телеканал продемонстрировал, как выглядят повреждения трофейной боевой машины пехоты Marder германского производства. 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Выставка #M-113 #Поклонная гора #трофеи #наш эксклюзив
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