Взятый в боях американский БТР М-113 выставили на Поклонной горе

Одним из трофеев спецоперации, привезенных на Поклонную гору для предстоящей экспозиции, стал американский БТР М-113.

На каком направлении наши войска захватили бронетранспортер, не уточняется. Рядом с ним выставлена нидерландская версия этого бронетранспортера. Бронемашины предназначены для перевозки личного состава и огневой поддержки.

Выставка бронетехники и вооружений ВСУ пройдет в Парке Победы на Поклонной горе в Москве. Открытие запланировано 1 мая, и продлится выставка до конца месяца. В дальнейшем всю технику переместят в конгрессно-выставочный центр «Патриот» в Подмосковье.

Также наш телеканал продемонстрировал, как выглядят повреждения трофейной боевой машины пехоты Marder германского производства.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.