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Путина возмутила работа ведомств с заявлениями пострадавших от паводков

Президент РФ выразил непонимание, зачем принимать заявления от тех, кто действительно не пострадал от стихийного бедствия.
Мария Зайцева 2024-04-24 16:52:41
© Фото: Кирилл Зыков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Необходимо наладить работу с принятием заявлений от пострадавших в регионах от паводков. Об этом в среду заявил президент России Владимир Путин во время совещания по ликвидации последствий паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.

Глава государства отметил, что люди должны понимать, на какую помощь они имеют право и могут рассчитывать. Он выразил недоумение, почему принимаются заявления от людей, которые не попали в зону паводка.

«Если человек подал заявление и его приняли, значит, он ждет соответствующей реакции», - дополнил президент.

Владимир Путин попросил глав ведомств быть повнимательнее с работой над заявлениями пострадавших.

Ранее президент России заявил о необходимости заранее подготовиться к восстановлению жилья и инфраструктуры в подтопленных регионах. Он обратил на это внимание губернаторов подтопленных регионов.

#в стране и мире #Владимир Путин #пострадавшие #президент россии #Паводки #материальная помощь от государства
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