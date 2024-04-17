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Попова назвала эпидемиологическую обстановку в мире нестабильной

По словам главы Роспотребнадзора, угрозы глобальной биологической безопасности растут.
Ирина Егорова 2024-04-17 10:31:19
© Фото: Дмитрий Астахов, РИА Новости

Угрозы глобальной биологической безопасности растут, а в мире наблюдается нестабильная эпидемиологическая обстановка. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мониторинг и анализ биологических рисков показывают, что угрозы глобальной биологической безопасности растут, и жизнь показывает, что это так», - объяснила она в ходе выступления на Первой Российско-Африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями, передает РИА Новости.

Так, вспышки опасных лихорадок Эбола и Марбург распространяются на новые территории, например в Африке, и усиливаются. По словам главного санитарного врача России, также присутствует риск появления нового патогенного вируса гриппа.

В марте 2023 года была зафиксирована вспышка лихорадки Эбола с высоким коэффициентом летальности в Объединенной Республике Танзания, ранее не эндемичной. Кроме того, новые вспышки опасного заболевания отмечены в Конго и Уганде в прошлом году. По одной из версий, за вспышкой Эболы в Африке в 2022 году могли стоять США, так как выделенный штамм Судан полностью идентичен вирусу, который циркулировал в Африке во время эпидемии 2012 года. 

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