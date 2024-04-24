В России может стать на 15-20 меньше регионов из-за принципа «матрешки»

Число регионов в России может уменьшиться на 15-20 в случае их объединения и укрупнения. Такое мнение выразил в интервью «Звезде» политолог Сергей Маркелов.

По его словам, один из сценариев объединения регионов может предполагать метод «матрешки», когда высокодоходный регион страны поглотит соседний низкодоходный.

Второй вариант может подразумевать объединение нескольких самодостаточных районов, территории которых неоднократно в истории подвергались изменениям. Но, несмотря на это, подобные процессы чреваты сложностями.

«Любая работа с границами территорий, как внешними, так и внутренними нашими, всегда вызывает болезненное состояние. Это очень много организационных, контролирующих и регламентирующих документов», - подчеркнул политолог.

Помимо этого, вопрос объединения регионов также должен учитывать мнение местных жителей. В качестве примера он привел жителей Пензенской области, которые всегда называли себя пензяками, а в случае объединения с каким-то другим регионом им будет трудно стать кем-то другим.

«Объединение субъектов у нас идет по сценарию референдумов, как это было с новыми территориями», - добавил Маркелов, отметив, что жители регионов, которые захотят объединиться с кем-то еще, могут подать документы в соответствующие органы власти.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в РФ есть регионы, нуждающиеся в объединении и укрупнении.