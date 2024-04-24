В Совфеде заявили о важности укрупнения регионов России

Ряд российских регионов нуждается в укрупнении, однако данный вопрос требует тщательного анализа. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости.

«Укрупнение регионов - это не самоцель, это вопросы эффективности нашей страны, но приниматься решения должны только после экономического, научного обоснования», - цитирует ее агентство.

По словам Матвиенко, уже есть научные исследования, освещающие эту тему, и оспариваний факта, что ниже определенной численности населения регион экономически неэффективен, нет.

При этом она подчеркнула, что, несмотря на проходящие на экспертном уровне обсуждения по этой теме, в политике данный вопрос в настоящее время не поднимается.

Ранее подобные инициативы уже озвучивались. Так, врио губернатора Курганской области Вадим Шумков предложил объединить свой регион с Тюменской областью из экономических соображений, передает РБК.