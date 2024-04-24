В Симферополе трое человек пострадали при взрыве цистерны

В поселке Комсомольское под Симферополем произошло возгорание железнодорожной цистерны с топливом. В региональном управлении МЧС сообщили, что причиной пожара стало нарушение правил технологического процесса.

По данным источников агентства РИА Новости, предварительно, пострадали три человека. МЧС сообщает о ликвидации возгорания пожарно-спасательными подразделениями.

Для ликвидации были привлечены 109 человек и 28 единиц техники от РСЧС, из них 90 человек и 22 единицы техники - от МЧС.