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В Симферополе трое человек пострадали при взрыве цистерны

Причиной пожара стало нарушение правил технологического процесса.
Алексей Курильченко 2024-04-24 13:50:24
© Фото: МЧС России по Республике Крым

В поселке Комсомольское под Симферополем произошло возгорание железнодорожной цистерны с топливом. В региональном управлении МЧС сообщили, что причиной пожара стало нарушение правил технологического процесса.

По данным источников агентства РИА Новости, предварительно, пострадали три человека. МЧС сообщает о ликвидации возгорания пожарно-спасательными подразделениями.

Для ликвидации были привлечены 109 человек и 28 единиц техники от РСЧС, из них 90 человек и 22 единицы техники - от МЧС.

#в стране и мире #пожар #МЧС РФ #Симферополь #Цистерна
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