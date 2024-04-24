NYT: секретная служба США работает над сценарием заключения Трампа

Секретная служба США, занимающаяся охраной действующих и бывших президентов страны, прорабатывает сценарий, при котором Дональд Трамп окажется в заключении по одному из обвинений. Служба должна в любом случае охранять Трампа, но не знает, как это сделать. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в службе.

«В кулуарах ведется обсуждение, в котором участвуют представители секретной службы и других правоохранительных органов. Вопрос заключается в том, как транспортировать и защищать господина Трампа, если судья приговорит его к тюремному сроку?» - пишет журналист издания.

По словам источников, в случае заключения Трампа спецслужбы и руководство тюрем столкнутся с «логистическим кошмаром», так как они не сталкивались раньше с необходимостью содержать в тюрьме бывшего президента. Заключение Трампа предполагает его содержание отдельно от других заключенных, проверку его еды и личных вещей. Это означает, что агенты будут наблюдать за ним круглосуточно. При этом они будут вооружены огнестрельным оружием, что запрещено в тюрьмах США.

Напомним, что в США проходит судебный процесс над Дональдом Трампом по делу «о деньгах за молчание». Трампа обвиняют в том, что он заплатил $130 тыс. порноактрисе, чтобы заставить ее замолчать перед выборами 2016 года, и скрывал это. Трампу предъявлено обвинение по 34 пунктам. Каждый из них предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет. Экс-президент не признает себя виновным и считает это дело политическим.